Аналитики отметили, что страховщики ДМС медлят с повышением тарифов при росте убытков сегмента

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Ведущие российские страховщики, работающие в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС), медлят с повышением тарифов, несмотря на растущую убыточность в этом сегменте рынка. К такому выводу пришли аналитики страхового брокера Remind по итогам проведенного исследования в сфере корпоративного ДМС, сообщает брокер.

В этом исследовании Remind приняли участие 11 страховых компаний, на которые приходится около 90% премий рынка корпоративного ДМС, согласно данным ЦБ РФ за 2024 год (подавляющий объем премий российские страховщики получают от программ корпоративного ДМС - ИФ).

Позитивным фактором, выявленным в ходе исследования брокера, оказалась тенденция к пересмотру прогноза уровня мединфляции игроками страхового рынка ДМС в сторону некоторого понижения к концу года – с 14% до 13,4%. О том, что "тарифную политику оставляют без изменений, несмотря на убыточность", заявили 10 из 11 участников опроса.

Прирост новых клиентов в ДМС – до 10%

Согласно данным ЦБ РФ, по итогам первого полугодия 2025 года объем страховых премий по корпоративному ДМС достиг 127,8 млрд рублей (+16,4% в годовом выражении). Такая динамика обусловлена как приростом числа застрахованных (на 0,2 млн, до 7 млн человек за полугодие), так и увеличением средней премии на одного сотрудника. Однако рост рынка может оказаться иллюзией, допускают аналитики.

Внимание экспертов Remind привлекла активность присоединения к программам ДМС новых корпоративных клиентов: шесть из 11 страховых компаний сообщили о приросте числа новых корпоративных клиентов более чем на 10% за первые шесть месяцев 2025 года. "При этом остается неясным, насколько этот рост связан с привлечением компаний, впервые внедряющих ДМС, а насколько - с перераспределением портфелей страховщиков в условиях жесткой ценовой конкуренции", - обратила внимание заместитель генерального директора брокера Remind Светлана Певнева.

Ценовая конкуренция и насыщенный рынок

Несмотря на сохраняющуюся высокую убыточность корпоративного ДМС (более 90% на протяжении последних лет) и давление медицинской инфляции, страховщики проявляют сдержанность в тарифной политике как для действующих, так и для новых клиентов, обращают внимание исследователи. Так, только один из 11 страховщиков-участников опроса повысил тарифы по всему портфелю в первом полугодии 2025 года. Еще четыре страховые компании повысили цены для новых клиентов только по отдельным рискам (например, стоматология или поликлиническое обслуживание), а шесть участников оставили тарифы для действующих клиентов без изменений. Нашелся один страховщик, который даже предложил более лояльные условия при продлении договоров на новый период.

Эксперты Remind связывают такую тарифную сдержанность как минимум с двумя факторами. С одной стороны, этому способствует ценовая конкуренция за корпоративных клиентов в условиях насыщенного рынка, а с другой - пока сохраняется возможность компенсировать убытки по ДМС за счет инвестиционной и финансовой деятельности, что позволяет страховщикам сохранять рентабельность бизнеса в целом.

Мединфляция – в фазе торможения роста

Согласно ответам страховщиков ДМС, темпы роста медицинской инфляции замедляются во второй половине текущего года.

По данным ответов 11 ведущих страховщиков ДМС, во втором квартале 2025 года медицинская инфляция в сегменте ДМС в среднем составила 10,7% - немногим выше, чем в первом квартале, когда показатель был 10,4%.

Однако исследователи выяснили, что участники рынка смягчают прогнозы по росту уровня медицинской инфляции на конец 2025 года и на 2026 год (в сравнении с прогнозами, полученными в ходе аналогичного опроса по результатам первого квартала 2025 года).

Таким образом, прогноз на конец 2025 года снижен в среднем с 14% до 13,4%, а прогноз на 2026 год пересмотрен с 15,4% до 13,0%.

Пять из 11 опрошенных страховщиков ДМС улучшили свои инфляционные ожидания. Среди причин корректировки прогнозов они назвали: денежно-кредитную политику Банка России, направленную на сдерживание инфляции, фактор укрепления рубля, активную работу самих страховщиков по ограничению роста тарифов медицинских учреждений через переговоры и развитие альтернативных сетей клиник.

Эксперты Remind рассчитывают в перспективе продолжить следить за динамикой рынка ДМС с учетом проинфляционных факторов, которые, озвучиваются финансовыми властями и ожидаются экспертами. В числе таких факторов рост НДС в 2026 году и риски ослабления рубля, сообщают аналитики Remind.

В последнем исследовании страхового брокера по теме ДМС приняли участие компании: "Абсолют Страхование", "АльфаСтрахование", ВСК, "Зетта Страхование жизни", "Ингосстрах", "Ренессанс Страхование", "РЕСО-Гарантия", "Росгосстрах", "Сбербанк Страхование", "Совкомбанк Страхование", "СОГАЗ".