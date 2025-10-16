Поиск

U.S. Bancorp в III квартале увеличил выручку до рекорда

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - U.S. Bancorp в третьем квартале 2025 года увеличил чистую прибыль на 16,7%, выручку - на 6,8%, при этом последняя обновила исторический максимум.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $2 млрд, или $1,22 в расчете на акцию, против $1,6 млрд, или $1,03 на акцию, годом ранее.

Выручка U.S. Bancorp в минувшем квартале составила рекордные $7,33 млрд против $6,86 млрд годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали чистую прибыль на уровне $1,13 на акцию при выручке в $7,17 млрд.

Чистый процентный доход банка повысился до $4,25 млрд с $4,17 млрд за сопоставимый период предыдущего года.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец сентября вырос до 10,9% с 10,7% тремя месяцами ранее. В конце сентября 2024 года он составлял 10,5%.

