US Bancorp в IV квартале удвоил чистую прибыль

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - U.S. Bancorp в четвертом квартале 2024 года увеличил чистую прибыль почти вдвое, а скорректированный показатель оказался выше ожиданий рынка.

В октябре-декабре чистая прибыль банка составила $1,663 млрд, или $1,01 в расчете на акцию, против $847 млн, или $0,49 на акцию годом ранее. При этом скорректированная чистая прибыль составила $1,07 в расчете на акцию, превысив прогноз рынка $1,05.

Выручка выросла на 3,7% - до $7,009 млрд, чистый процентный доход - на 0,8%, до $4,176 млрд.

Резервы на покрытие безнадежных долгов в прошлом квартале увеличились до $560 млн против $512 млн годом ранее.

Средний объем депозитов вырос на 0,7%, до $512,313 млрд.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) на конец декабря составлял 10,6% против 10,5% тремя месяцами ранее и 9,9% год назад.

Котировки акций U.S. Bancorp снижаются на 5,4% на торгах в Нью-Йорке в четверг.