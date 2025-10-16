Поиск

Brent остается в плюсе и торгуется у $62,03 за баррель

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть остаются в небольшом плюсе на торгах в четверг перед публикацией еженедельного доклада о запасах энергоносителей в США.

По оценкам Американского института нефти, запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 7,36 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

К 18:30 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,12 (0,19%) до $62,03 за баррель. Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,14 (0,24%), до $58,41 за баррель.

Поддержку рынку в четверг оказали заявления президента США Дональда Трампа о готовности Индии отказаться от российских поставок нефти. По словам Трампа, об этом ему сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Трамп добавил, что теперь необходимо, чтобы от российских поставок отказался также и Китай.

Отказ Индии от закупки российской нефти увеличит спрос на сырье из других источников, отмечают эксперты.

Brent API WTI США Индия Китай Минэнерго
