Циан после редомициляции Cian plc подтвердил планы о выплате спецдивидендов

Фото: Алексей Зотов/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - МКПАО "Циан" после завершения редомициляции кипрской Cian plc в Россию подтвердила планы о выплате спецдивидендов.

Как говорится в сообщении компании, менеджмент "Циан" намерен вынести на рассмотрение совета директоров вопрос о выплате специального дивиденда, размер которого, по предварительным оценкам, может превысить 100 руб. на акцию. Рекомендация потребует утверждения совета директоров и акционеров.

Ранее МКАО "ЦН" было включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области.

В прошлом году "Циан" инициировала реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% Cian Plc. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией группы, провела редомициляцию; сейчас она продолжает деятельность как МКПАО "Циан", акции которого торгуются на Мосбирже.