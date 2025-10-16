Поиск

Бывшая холдинговая компания "Циан" редомицилирована в РФ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - МКАО "ЦН" включено в реестр участников специального административного района в Калининградской области, говорится в материалах САР.

Согласно сообщению, регистрация состоялась 16 октября.

Ранее сообщалось, что кипрская Cian Plc будет зарегистрирована в качестве МКАО "ЦН". В конце сентября компания получила разрешение на редомициляцию от Регистратора компаний Кипра.

По итогам редомициляции Cian Plc планируется рассмотреть вопрос о выплате спецдивидендов, предварительный размер которых оценивается в более 100 рублей на акцию.

В прошлом году "Циан" инициировала реструктуризацию, в рамках которой зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% Cian Plc. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией группы, провела редомициляцию; сейчас она продолжает деятельность как МКПАО "Циан", акции которой торгуются на МосБирже.

Cian Кипр Циан
