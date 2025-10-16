CEO Armani назначен ветеран компании Джузеппе Марсоччи

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Giorgio Armani SpA назначил главным исполнительным директором "ветерана" компании Джузеппе Марсоччи, сообщила компания.

Новый руководитель вступает в должность немедленно.

Марсоччи работает в компании 23 года, в том числе с 2019 года в качестве главного коммерческого директора и заместителя управляющего директора.

До прихода в Armani он в числе прочего занимался бренд-менеджментом в сфере роскоши и проработал пять лет в Fila Sport.

Ранее должность CEO занимал основатель компании Джорджо Армани. Он умер 4 сентября в возрасте 91 года.