Малому бизнесу профинансируют восстановление памятников на 9 млрд рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" профинансирует проекты по восстановлению объектов культурного наследия на сумму 9 млрд рублей с поручительством "Корпорации МСП", сообщили в пресс-службе банка.

"Банку "ДОМ.РФ" предоставлен лимит "зонтичных" поручительств "Корпорации МСП" на сумму 4,5 млрд рублей на период до 2026 года. Поручительства могут покрывать до 50% суммы кредита на цели восстановления памятников. Утвержденный лимит позволит банку предоставить компаниям малого бизнеса до 9 млрд рублей кредитных средств", - говорится в сообщении.

Cейчас на рассмотрении находится более 50 заявок от малого бизнеса по проектам с культурным наследием на общую сумму свыше 2 млрд рублей.

Сумма одного "зонтичного" поручительства может достигать 1 млрд рублей при сроке кредита до 10 лет.

Банк "ДОМ.РФ" кредитует проекты восстановления объектов культурного наследия в рамках программы, запущенной в 2024 году. Ее оператором выступает госкорпорация "ДОМ.РФ". Программа направлена на поддержку инвесторов, которые занимаются восстановлением находящихся в неудовлетворительном состоянии памятников культуры и адаптируют их к современному использованию.

Предпринимателям доступны средства по льготной ставке 9% на реставрацию ОКН во всех регионах страны. К 2030 году планируется привести в удовлетворительное состояние не менее 1 тысячи объектов культурного наследия.

