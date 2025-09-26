Поиск

В Совете Федерации предложили создать звание "Заслуженный реставратор России"

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании Х Парламентского форума "Историко-культурное наследие России" рассказала о предложении создать звание "Заслуженный реставратор Российской Федерации".

"Нужно повышать престиж и статус этой профессии (...). Мы по-прежнему выступаем за учреждение почетного звания "Заслуженный реставратор Российской Федерации". (...) Это решение давно назрело. Рассчитываем, что в ближайшее время оно будет принято", - сказала она.

Спикер напомнила, что сейчас в Госдуме на рассмотрении находятся несколько законопроектов, которые обеспечат системный подход и облегчат работу инвесторов. Среди них законопроект о создании единого портала для мониторинга состояния памятников культуры, которые нуждаются в восстановлении. Также Матвиенко предложила продлить и актуализировать концепцию сохранения памятников деревянного зодчества.

Как добавил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, важнейшая работа на законодательном уровне идет в части сокращения сроков в работе с объектами ОКН.

"Очень важно упрощение регуляторики. В определенных местах это привело к упадку, а не сохранению. Надо сохранять через развитие", - подчеркнул он.

Орешкин рассказал, что, по оценке "ДОМ.РФ", сейчас инвестиционно-строительный цикл по ОКН составляет в среднем более 7 лет, что тормозит вход частных инвесторов.

"Сейчас идет анализ того, какие процессы можно сократить. Пока речь идет уже о 4,5 годах. Мы стараемся, чтобы было еще меньше", - заверил он.

Валентина Матвиенко Максим Орешкин ДОМ.РФ
