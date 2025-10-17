Банки РФ в сентябре замедлили темпы роста корпоративных кредитов почти вдвое

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Банки РФ в сентябре увеличили портфель корпоративных кредитов на 0,5 трлн рублей, или на 0,6%, говорится в обзоре ЦБ о динамике развития банковского сектора.

В августе банки показали более высокие темпы роста корпоративного кредитования - 1,1%.

Как отмечает ЦБ, в сентябре выросли в основном кредиты в рублях. По предварительным данным, больше половины прироста пришлось на застройщиков жилья. Кроме того, кредиты привлекали нефтегазовые и транспортные компании.

Требования к компаниям с учетом вложений в корпоративные облигации выросли в сентябре на 0,7% по сравнению с 1,7% в августе. Вложения в корпоративные облигации увеличились за месяц на 0,1 трлн рублей в основном за счет новых выпусков металлургических компаний.

Если рассматривать прирост требований к компаниям в годовом выражении, то он продолжил постепенно замедляться (до 10,4% с 11,5% в августе после пиковых 22% в 2024 году, когда месячные темпы доходили до 2,7%).