Оборонное подразделение Thyssenkrupp дебютировало на бирже с оценкой в 3,8 млрд евро

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Акции Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS), оборонного подразделения германской Thyssenkrupp, начали торговаться на Франкфуртской фондовой бирже в понедельник по 60 евро за штуку.

Это соответствует рыночной стоимости всей компании на уровне 3,8 млрд евро.

К 11:05 по московскому времени бумаги TKMS торговались по 86,39 евро.

Листинг представляет собой последний шаг в выделении миноритарной доли Thyssenkrupp в TKMS.

Акционеры Thyssenkrupp получили по одной акции TKMS на каждые 20 акций концерна, Thyssenkrupp сохранила за собой 51% сегмента.

Акционеры одобрили его выделение в августе.

Портфель заказов компании по состоянию на июнь превышал 18 млрд евро.

TKMS производит корабли и подводные лодки, а также поставляет электронику для флота. Это крупнейший в мире производитель неатомных подлодок, фрегатов и подводных технологий. Штат компании насчитывает более 9,1 тысячи человек.

Акции Thyssenkrupp дешевеют на 18,9% на торгах в понедельник.