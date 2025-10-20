Германия присоединилась к проекту Канады по созданию "зеленых" судоходных коридоров

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Германия стала первым европейским партнером Канады в инициативе по созданию "зеленых судоходных коридоров", нацеленных на декарбонизацию морского транспорта.

Меморандум о взаимопонимании подписали представители двух стран, сообщает Министерство транспорта Германии.

Инициатива предусматривает сотрудничество в развитии маршрутов между восточными канадскими портами, такими как Галифакс и Монреаль, и крупными портами Европы, Азии и Ближнего Востока, где будут внедряться экологически чистые виды топлива и передовые технологии.

Канада запустила программу по созданию "зеленых коридоров" в 2023 году с целью достижения нулевых выбросов парниковых газов в 2050 году.

Германия намерена реализовывать проект в рамках своего Национального плана по климатически безопасному судоходству (NAPS), используя финансирование из Фонда климата и трансформации (KTF). На эти цели с 2026 по 2029 год запланировано выделить около 400 млн евро.