Brent подешевела до $60,82 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают снижаться днем в понедельник, инвесторы оценивают перспективы деэскалации в торговых отношениях США и Китая.

К 14:20 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,77%) до $60,82 за баррель.

Ноябрьске фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,49 (0,85%), до $57,05 за баррель.

В пятницу контракты на Brent подорожали на 0,38%, на WTI - на 0,14%. При этом по итогам прошедшей недели цены на обе марки упали более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на котировки оказывают растущие опасения относительно устойчивости спроса на нефть из-за эскалации напряженности в американо-китайских отношениях. Торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира может негативно отразиться на всём рынке топлива.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трейдеры продолжают следить за политическими новостями. На прошлой неделе президент США заявил, что намерен вскоре встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения урегулирования российско-украинского конфликта. Заявление о планирующемся саммите ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России, которые сдерживали снижение котировок.

США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок из России.