Цены на нефть снижаются, Brent торгуется по $61 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в понедельник после умеренного роста по итогам торгов в пятницу.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:19 по московскому времени составила $61,03 за баррель, что на $0,26 (0,42%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подорожали на $0,23 (0,38%), до $61,29 за баррель.

Фьючерсы на WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) ушли вниз на $0,24 (0,42%), до $57,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии цена этих контрактов повысилась на $0,08 (0,14%), до $57,54 за баррель.

За прошедшую неделю фьючерсы на Brent и WTI подешевели более чем на 2%, завершив в минусе третью неделю подряд.

Давление на рынок оказывают опасения относительно избытка предложения, усилившиеся на фоне ожидания наращивания добычи нефти при неясности перспектив спроса. Тем временем заключение соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС привело к сокращению премии за геополитический риск, учитываемой в котировках.

Инвесторы продолжают следить за политическими новостями и развитием ситуации в американо-китайских торговых отношениях.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие недели.

Эксперты и участники рынка опасаются, что дальнейшая эскалация между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста, что негативно отразится на спросе на нефть.

"Опасения по поводу переизбытка предложения в связи с ростом производства в нефтедобывающих странах, а также опасения экономического спада, вызванного обострением торговой напряжённости между США и Китаем, поддерживают понижательное давление на рынке", - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава.

Трейдеры также ждут встречи Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, которая в скором времени может пройти в Будапеште. Заявление о планирующемся саммите, сделанное Трампом на прошлой неделе, ослабило опасения относительно ужесточения санкций против нефтяного сектора России.

Между тем США продолжают оказывать давление на покупателей российской нефти. На выходных глава Белого дома пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от поставок нефти из РФ.