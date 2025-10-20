"Ладога" заключила с крымской винодельней Esse контракт на эксклюзивную дистрибуцию вин

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Группа Ладога" (Петербург), крупный российский производитель и дистрибьютор алкогольных напитков, заключила контракт с крымской винодельней Esse (принадлежит ООО "Винодельческая компания Сатера", Бахчисарайский район Крыма) на эксклюзивную дистрибуцию вин в России, за исключением Крыма и новых территорий, сообщила "Ладога".

Дистрибуторский контракт в сегменте российских вин стал первым для "Ладоги" за последние восемь лет.

Ежегодно планируется брать на реализацию не менее 500 тысяч бутылок, что позволит "Ладоге" увеличить объем продаж тихих вин минимум на 50%. Контракт на продажу предусматривает отгрузки по всем каналам сбыта, в том числе в федеральные торговые сети, рестораны и собственные винотеки группы.

"Развитие глобального двустороннего партнерства "Ладоги" и "Сатеры" - важный стратегический шаг, направленный на расширение нашего ассортимента, укрепление позиций на рынке (...)", - привела пресс-служба слова президента компании "Ладога" Вениамина Грабара.

"Винодельческая компания Сатера" основана в 2000 году в Крыму, владеет 170 га виноградников. Производственные мощности - около 1 млн бутылок вина в год. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, ООО на 51% принадлежат Росимуществу, еще по 16,35% - у Ксении Мирошниченко и Инны Самсоновой, 16,3% - у Евгения Факеева.

"Ладога" - крупная российская компания, занимающаяся производством и торговлей алкогольной продукцией, основана в 1995 году. В ее составе АО "Ладога Дистрибьюшен", ООО "Группа Ладога" и другие компании.