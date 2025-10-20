Поиск

Возобновление торгов акциями МКПАО "Озон" на Мосбирже ожидается 11 ноября

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Ozon завершил автоматическую конвертацию ADR в обыкновенные акции МКПАО "Озон"; торги акциями российской компании, как ожидается, начнутся на Московской бирже 11 ноября, говорится в сообщении компании.

Компания отмечает, что взаимодействует с Московской биржей по вопросу изменения уровня листинга своих обыкновенных акций с третьего на первый уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.

Юрлицо МКПАО "Озон" было зарегистрировано в конце сентября в САР Калининградской области в рамках редомициляции холдинговой компании (Ozon Holdings PLC) с Кипра.

Акционеры Ozon одобрили редомициляцию кипрской компании в РФ в конце декабря. Летом компания получила согласие регулятора Кипра на "переезд".

Ранее сообщалось, что после завершения редомициляции расписки Ozon автоматически конвертируются в акции российского МКПАО - в связи с чем приостановлены торги бумагами компании на Мосбирже. Кроме того, Ozon проводит делистинг расписок с Международной биржи Астаны.

Ozon на 31,76% принадлежит ПАО АФК "Система", еще 27,71% - у АО "О23", владельцем которого являются структуры Александра Чачавы; остальные акции находятся в свободном обращении.

