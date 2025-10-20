Британский регулятор видит риски для конкуренции в сделке Getty Images и Shutterstock

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU -Управление по защите конкуренции и рынкам (Competition and Markets Authority, CMA) Великобритании выявило риски для конкуренции в сделке по объединению фотобанков Getty Images Holdings и Shutterstock.

Регулятор дал компаниям время до 27 октября для предоставления предложений, которые могли бы устранить его опасения.

Американские Getty Images и Shutterstock заключили соглашение о слиянии в январе 2025 года. Стоимость объединенной компании с учетом долга составит порядка $3,7 млрд, она станет ведущим мировым поставщиком визуального контента. Компания получит название Getty Images Holdings, ее акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже.

CMA инициировало первый этап проверки сделки 22 августа. По его итогам регулятор выявил, что "слияние компании может привести к существенному ослаблению конкуренции на одном или нескольких рынках в Великобритании".

CMA начнет углубленную проверку сделки, если Getty Images и Shutterstock не представят приемлемых предложений для устранения его опасений, говорится в сообщении.

Компании заявили, что продолжают взаимодействие с CMA и привержены закрытию сделки.

Акции Getty Images теряют в цене 8,4% на торгах в Нью-Йорке в понедельник, бумаги Shutterstock подешевели на 12%.