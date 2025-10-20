Brent подешевела до $60,53 за баррель

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Нефть теряет более 1% на торгах в понедельник, однако цены поднялись с внутридневных минимумов.

Давление на рынок оказывают опасения избытка предложения в связи с ослаблением глобальной экономической активности. Статданные, обнародованные в понедельник, показали замедление роста ВВП Китая в третьем квартале 2025 года до минимальных за год 4,8% в годовом выражении с 5,2% в предыдущем квартале.

В центре внимания рынка также остаются торговые отношения Вашингтона и Пекина. Американский президент Дональд Трамп в воскресенье назвал несправедливыми условия торговли его страны с Китаем. При этом он подтвердил, что готовится к встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

К 17:55 по Москве декабрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,76 (1,24%) до $60,53 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,68 (1,18%), до $56,86 за баррель.

Ранее в ходе сессии цена Brent опускалась до $60,07 за баррель, WTI - до $56,35 за баррель.

Инвесторы также продолжают следить за новостями, касающимися попыток Трампа урегулировать российско-украинский конфликт. На прошлой неделе президент США заявил о намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным для обсуждения ситуации.

Деэскалация конфликта в Украине приведет к ослаблению дипломатического давления на покупателей российской нефти, заявил Bloomberg Эрик Ли, отвечающий за стратегию на сырьевых рынках в Citgroup. Это будет способствовать движению цен на нефть к отметке в $50 за баррель, считает эксперт.