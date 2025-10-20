Комитет Госдумы рассматривает дополнительные предложения в налоговый блок бюджетного пакета

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по бюджету совместно с правительством продолжает обсуждение предложений, поступивших в Госдуму в рамках законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс (НК), в адрес комитета поступил ряд предложений, все они будут рассмотрены, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

Документ (№1026190-8) внесен правительством РФ в сентябре и предусматривает комплексную корректировку налогового законодательства, включая повышение ставки НДС с 20% до 22%, а также пересмотр льгот и порядка администрирования налогов. Первое чтение законопроекта назначено на 22 октября.

"Мы с вами договаривались, что мы с вами (на заседании в понедельник - ИФ) обсудим заключение по этому законопроекту, но у нас до сих пор идет рассмотрение целого ряда дополнительных предложений, которые мы бы могли включить в свое заключение: на какие вопросы необходимо обратить внимание и что целесообразно было бы посмотреть уже в рамках второго чтения", - сказал Макаров. По его словам, совместная работа с правительством продолжится во вторник, а итоговое заключение будет направлено депутатам после завершения обсуждения.

"Завтра (во вторник - ИФ) вечером, помимо заключения по проекту бюджета, нам необходимо будет рассмотреть и проект заключения комитета по налоговому закону. Как только мы закончим эту работу вместе с правительством - там есть обращение многих организаций, которые все рассматриваются - мы соответственно тут же его (депутатам - ИФ) направим", - отметил глава комитета.

Проект налоговых изменений, внесенный в Госдуму, охватывает ключевые направления налоговой политики - от НДС и налога на прибыль до страховых взносов и имущественных налогов. Предлагается повысить ставку НДС с 20% до 22%, сократить лимит доходов для применения упрощенный системы налогообложения (УСН) и патентной системы налогообложения (ПСН) с 60 млн до 10 млн руб. Право утверждать формы счетов-фактур предлагается передать от правительства РФ к ФНС. Льгота для туроператоров продлевается до конца 2030 г.

Документ включает положения о введении минимального уровня налогообложения прибыли в 15% для российских участников международных групп компаний (МГК), отмене освобождения от НДС для операций с банковскими картами и процессинга, а также введении новых льгот для операторов инвестиционных платформ. Поправки уточняют условия применения льгот по НДФЛ при продаже недвижимости.

Среди прочих изменений - повышение единого тарифа страховых взносов для ИТ-компаний, оптимизация льготных тарифов для МСП. Проект предусматривает перенос сроков уплаты имущественных налогов на месяц, продление до 2030 г. ограничений по учёту убытков прошлых лет при расчёте налога на прибыль, установление единых условий освобождения от НДФЛ при продаже акций, а также введение госпошлины за передачу данных в систему "Честный знак". В части администрирования уточняются правила переноса сроков уплаты, зачёта и возврата налогов, увеличивается срок инвестиционного кредита до 10 лет и расширяются возможности проведения налогового мониторинга.