Депутаты не нашли в проекте бюджета достаточного разъяснения последствий повышения НДС

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по контролю считает, что в проекте федерального бюджета на 2026-2028 годы не раскрыты последствия снижения базовой цены на нефть, а также не дана оценка влияния повышения НДС на экономику и инфляцию.

Заключение комитета на проект трехлетнего бюджета (№ 1026181-8) опубликовано в электронной базе данных парламента.

Комитет считает целесообразным обратить особое внимание на законопроект № 1026189-8, который вносит поправку в Бюджетный кодекс. Новое регулирование меняет показатели, определяющие значение базовой цены на нефть. В действующей редакции БК установлена среднегодовая цена на нефть на уровне $60 за баррель с ежегодной индексацией, начиная с 2027 года, на 2%. Законопроект же предусматривает, что под базовой ценой на нефть понимается среднегодовая цена $59 - в 2026 году, $58 - в 2027 году, $57 - в 2028 году, $56 - в 2029 году, $55 - в 2030 году. Начиная с 2031 года предусматривается ежегодная индексация "базовой" цены на 2%.

"Результаты такого решения с точки зрения влияния на прогнозируемый объем Фонда национального благосостояния (ФНБ), уровень государственного (внешнего и внутреннего) долга РФ в должной мере не раскрыты", - говорится в заключении.

Комитет отмечет, что за счет, преимущественно, повышения НДС доходы федерального бюджета в 2026-2028 годах увеличиваются совокупно на 7,55 трлн рублей. "Следует указать, что в пояснительной записке влияние данного решения на темпы и условия социально-экономического развития РФ, показатели долгосрочного бюджетного прогноза РФ, индекс потребительских цен разъяснено недостаточно", - говорится в заключении.

Комитет также отмечает, что неоднократно обращал внимание на целесообразность координации макроэкономических показателей, прогнозируемых правительством и ЦБ, в том числе по причине их существенного взаимного влияния. "Вместе с тем законопроект не демонстрирует достаточный уровень такой координации", - считают в комитете.

Также, по оценке комитета, решение об увеличении доходов федерального бюджета не в полной мере сопровождается мерами, обеспечивающими сокращение темпов роста долговых обязательств России и обеспечение возможностей выполнения расходных обязательств в случае существенного сокращения цен на экспортируемые энергоресурсы.

Комитет поддержал принятие законопроекта в первом чтении, отметив, что ряд вопросов требует дополнительной проработки, что возможно в ходе последующего взаимодействия с правительством.