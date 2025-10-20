Поиск

Денежная масса в РФ в сентябре уменьшилась на 0,2%, годовой темп роста снизился до 12,7%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Денежная масса (агрегат М2) в РФ в сентябре 2025 года уменьшилась на 301 млрд рублей, или на 0,2%, до 121 трлн 266 млрд рублей после роста в августе на 1,3%, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Годовой темп прироста денежной массы на 1 октября снизился до 12,7% после 14,4% на 1 сентября. Денежная масса в январе-сентябре 2025 года увеличилась на 4 трлн 9 млрд рублей, или на 3,4%.

Широкая денежная масса М2Х в сентябре увеличилась на 1 трлн 243 млрд рублей, или на 0,9%, до 135 трлн 75 млрд рублей после роста на 1,2% в августе. Годовой темп ее прироста на 1 октября замедлился до 10,9% по сравнению с 11,5% на 1 сентября. В январе-сентябре она увеличилась на 3,0%.

Объем наличных денег в обращении (М0) в сентябре увеличился на 122 млрд рублей, или на 0,7%, до 17 трлн 276 млрд рублей после увеличения в августе на 1,3%.

В годовом сопоставлении на 1 октября объем наличных вырос на 2,8% после роста на 2,1% на 1 сентября. В январе-сентябре 2025 года количество наличных увеличилось на 0,01%.

Денежный агрегат М2 включает денежный агрегат М1 (это наличные деньги в обращении вне банковской системы (денежный агрегат М0) и остатки средств в национальной валюте на расчетных, текущих и иных счетах до востребования населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ) и остатки средств в национальной валюте на счетах срочных депозитов и иных привлеченных на срок средств населения, нефинансовых и финансовых (кроме кредитных) организаций, являющихся резидентами РФ.

Широкая денежная масса М2Х включает наряду с агрегатом М2 все виды депозитов в иностранной валюте, депозитные и сберегательные сертификаты.

