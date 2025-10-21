Поиск

Blackstone и TPG купят разработчика решений для женского здоровья Hologic

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Американские инвесткомпании Blackstone и TPG покупают разработчика технологий в сфере женского здоровья Hologic с оценкой стоимости предприятия (EV) до $18,3 млрд, сообщил Hologic.

Покупатели приобретут все акции Hologic в обращении по цене $76 за штуку. Сделка будет оплачена денежными средствами.

При достижении компанией определенных показателей выручки акционеры смогут получить еще до $3 на акцию.

Citi, Bank of America, Barclays, Royal Bank of Canada и SMBC обязались предоставить долговое финансирование для сделки. Blackstone и TPG также вложат собственные средства.

Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2026 года.

Акции Hologic дорожают на 3,5% на торгах во вторник, до $74,41 за штуку.

