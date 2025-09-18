Американские компании инвестируют в экономику Великобритании более $200 млрд

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Великобритания получит от американских компаний исторический объем инвестиций в размере 150 млрд фунтов стерлингов ($204 млрд), объявила в четверг канцелярия британского премьера в рамках государственного визита президента США Дональда Трампа в Лондон.

Основные капиталовложения поступят от Blackstone ($122,6 млрд в течение следующего десятилетия), Prologis ($5,34 млрд), Palantir (около $2 млрд в оборонные инновации), STAX ($52 млн на расширение деятельности в Великобритании), Microsoft ($30 млрд в течение четырех лет), Google ($6,8 млрд в течение двух лет) и ряд других.

Со своей стороны, британские фармацевтическая компания GSK должна вложить в США $30 млрд, нефтегазовая компания ВР - $25 млрд. Суммарно британские компании, банки и правительство должны инвестировать в экономику США $80 млрд.