Зимние туры на Байкал подорожали на 20%
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Зимние туры на Байкал подорожали в среднем на 10-20% по сравнению с зимой прошлого года, при этом туроператоры фиксируют активный спрос на направление, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры по внутреннему туризму фиксируют значительный рост спроса на туры на Байкал в зимнем сезоне 2025/2026: ранние продажи у многих компаний превышают показатели прошлого года. При этом наблюдается рост стоимости такого путешествия в среднем на 10-20%", - говорится в сообщении.

Особенно подорожали туристические программы, требующие использования специализированного транспорта и топлива, например, джиппинг по льду на Байкале, сафари на багги и снегоходах и другие. Стоимость таких программ начинается от 210-220 тысяч рублей на двоих.

Пика сезонного оживления спроса эксперты ждут в ноябре - начале декабря.

"Наибольший интерес к зимнему Байкалу традиционно приходится на заезды в феврале -марте, когда озеро полностью замерзает и формируется знаменитый голубой лед", - пояснили в АТОР.

Как рассказали в туркомпаниях, наиболее бюджетным периодом для поездки на Байкал в зимний сезон является декабрь и вторая половина января, особенно дни, предшествующие или сразу по окончании новогодних праздников. В это время цены остаются на базовом уровне.

Самые высокие цены приходятся на новогодние даты (рост до 30% по сравнению с базовым уровнем). Туроператоры также напомнили, что на Байкале ограниченный номерной фонд, поэтому велика вероятность дефицита мест в период новогодних праздников и сезона "голубого льда" (февраль-март).

