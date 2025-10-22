Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7%

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже в среду подрос в рамках коррекции после отката накануне из-за ухудшения внешнего геополитического фона, произошедшего после ряда публикаций в западных СМИ; фактором поддержки выступает дорожающая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $62,4 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов выросли на 0,7%, лидируют бумаги АФК "Система" (+3,5%), "Юнипро" (+2,6%), "Группы компаний ПИК" (+2,4%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2650,49 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1026,41 пункта (+0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 октября, составляет 81,3375 руб. (-1,07 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота"﻿ (+1,6%), "Интер РАО"﻿ (+1,4%), "Газпрома"﻿ (+1,3%), "Татнефти"﻿ (+1,2%), "ЛУКОЙЛа"﻿ (+1,1%), "Московской биржи"﻿; (+1,1%), "Роснефти"﻿ (+1%), ПАО "Полюс"﻿; (+1%), "Русала"﻿ (+1%), "ФосАгро"﻿ (+0,9%), "НОВАТЭКа"﻿ (+0,8%), "Сургутнефтегаза"﻿ (+0,6% и +0,2% "префы"), ВТБ (+0,4%), "Т-Технологии"﻿ (+0,4%), "ММК"﻿ (+0,3%), "Норникеля"﻿; (+0,3%), МКПАО "Хэдхантер"﻿ (+0,3%), "Северстали"﻿ (+0,2%), "ВК"﻿ (+0,2%), "АЛРОСА"﻿ (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "МТС"﻿ (+0,1%).

Подготовку встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа поставили на паузу, сообщил во вторник журналист телеканала NBC News Гарретт Хейк со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. "Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что на данный момент планирование саммита Трампа и Путина в Будапеште стоит на паузе", - написал журналист в соцсети.

По его информации, несмотря на то, что состоявшийся днем ранее телефонный разговор главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио был продуктивным, Трамп полагает, что сторонам пока рано проводить саммит.

Необходимости в очной встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на данный момент нет, сообщил 21 октября телеканал CBS News со ссылкой на источник в Белом доме. "Чиновник сказал CBS News, что Рубио и Лавров провели продуктивный телефонный разговор. Последующая очная встреча между ними не нужна", - говорится в сообщении.

Кроме того, собеседник телеканала отметил, что пока также нет планов относительно встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа "в ближайшем будущем".

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщал, что ожидаемая на этой неделе встреча Рубио и Лаврова отложена. По данным одного из источников, у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.

Президент США Дональд Трамп заявил, что позже на этой неделе будет лучше понимать, каковы перспективы организации встречи с президентом России Владимиром Путиным. "Через два дня нам сообщат, что мы будем делать", - сказал Трамп журналистам в Белом доме. Он отметил, что в вопросе украинского урегулирования "много всего происходит".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Максим Абрамов, накануне рынок акций РФ упал на фоне совокупности внешнеполитических и санкционных рисков. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что конкретные сроки возможной встречи президентов России и США пока не определены, подготовка продолжается на уровне внешнеполитических ведомств, что усиливает неопределенность. Вечером во вторник снижение усилилось после заявления официального представителя Белого дома о том, что в ближайшем будущем встреча президентов Трампа и Путина не планируется.

Дополнительное давление оказали сообщения о готовности Словакии поддержать 19-й пакет санкций ЕС при выполнении ее условий, а также заявления польских властей, отражающие сохраняющееся напряжение в отношениях. Инвесторы также осторожничают в ожидании решения Банка России по ключевой ставке на предстоящем в пятницу заседании. Поддержкой для индекса МосБиржи выступает рубеж 2600 пунктов, считает Абрамов.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова полагает, что индекс МосБиржи в среду будет двигаться в рамках 2630-2700 пунктов. Накануне рынок акций РФ упал, причем большая часть оборотов прошла на вечерних торгах. Рынком вновь правит геополитика, причем информационный фон крайне противоречивый, соответственно, на первый план выходят эмоции, констатирует эксперт.

"Сегодня, на наш взгляд, снова будет волатильный день. Мы ждем, что индекс МосБиржи будет находиться в диапазоне 2630-2700 пунктов, причем на эмоциональном рынке стоит присматриваться к надежным бумагам с потенциалом роста - акциям "Яндекса", Сбера, "Транснефти", "ИКС 5", "Ленты", "Хэдхантера", - считает аналитик.

По оценкам аналитиков отдела инвестиционного консультирования "Алор брокер", ситуация на рынке в среду выглядит неопределенной. Ночью появилась информация, что Трамп примет решение о встрече с Путиным в течение двух дней. Новости по саммиту глав США-Россия окажут сильное влияние на отечественный рынок акций, но в любом случае не стоит ожидать скорого решения украинского вопроса, полагают эксперты.

В США накануне обновил свой максимум индекс Dow Jones (+0,5%), не изменился S&P 500 и просел Nasdaq (-0,2%); инвесторы оценивали ситуацию вокруг цепочек поставок ключевого сырья и квартальные отчеты эмитентов.

Президент США Трамп и премьер Австралии Энтони Албаниз подписали в понедельник соглашение о совместных проектах по добыче редкоземельных металлов (РЗМ). "В ближайшие полгода США и Австралия совместно инвестируют более $3 млрд в проекты по критически важным металлам, при этом стоимость ресурсов, которые можно будет добыть, оценивается в $53 млрд", - говорится в пресс-релизе Белого дома. В нем не уточняется, где именно планируется осуществлять добычу.

Сделка снижает риски дефицита РЗМ в Штатах, пишет Trading Economics. Китай ранее ввел меры экспортного контроля в этой сфере.

Вместе с тем на рынки продолжает оказывать давление шатдаун - приостановка работы федеральных учреждений в США из-за проблем с финансированием. В связи с этим не публикуются многие важные статданные.

В Азии в среду также наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi вырос на 1,6%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,03%, гонконгский Hang Seng теряет 0,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

В Японии поддержку рынку оказали новости о том, что новый премьер-министр страны Санаэ Такаити готовит масштабный пакет мер стимулирования экономики для борьбы с инфляцией, сообщает агентство Reuters.

Экспорт Японии в сентябре увеличился на 4,2% относительно того же месяца прошлого года и составил 9,414 трлн иен ($62 млрд), сообщило министерство финансов. Это первое повышение показателя за последние пять месяцев (с апреля). Аналитики в среднем ожидали роста на 4,6%, сообщает Trading Economics.

Импорт повысился на 3,3% и составил 9,648 трлн иен (максимальный показатель за восемь месяцев). Эксперты прогнозировали прирост на 0,6%.

На нефтяном рынке утром в среду цены растут второй день подряд, трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президентов США и России, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,36 за баррель (+1,7% и +0,5% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $58,25 за баррель (+1,8% и +0,4% во вторник).

Накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание Mint сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

"Заключение торговой сделки позитивно скажется на динамике мировой экономики и поддержит спрос на нефть, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит Bloomberg. - Если соглашение будет предусматривать сокращение Индией импорта нефти в РФ, это также поддержит цены".

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR). Трамп ранее обещал пополнить SPR, в котором сейчас около 408 млн баррелей. Максимально допустимый размер резерва составляет порядка 700 млн баррелей.

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17:30 МСК. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.