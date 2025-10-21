Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Причины такой ситуации не называются. Однако один из источников сообщил телеканалу, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.

Тем не менее собеседники предположили, что на данный момент Рубио вряд ли порекомендует перенести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

"Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - заявили собеседники CNN.

Ранее сообщалось, что Рубио и Лавров в телефонном разговоре в понедельник обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине.

В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.