Встреча Рубио и Лаврова пока отложена, они могут созвониться еще раз
Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Ожидаемая на этой неделе встреча госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова отложена, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
Причины такой ситуации не называются. Однако один из источников сообщил телеканалу, что у Рубио и Лаврова "разные ожидания относительно возможного прекращения" конфликта на Украине.
Тем не менее собеседники предположили, что на данный момент Рубио вряд ли порекомендует перенести встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
"Рубио и Лавров могут снова поговорить на этой неделе", - заявили собеседники CNN.
Ранее сообщалось, что Рубио и Лавров в телефонном разговоре в понедельник обсудили предстоящие контакты между Москвой и Вашингтоном для урегулирования конфликта на Украине.
В минувший четверг после телефонного разговора президентов России и США помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что с контактов Лаврова и Рубио начнется подготовка намеченной в Будапеште встречи руководителей двух стран.