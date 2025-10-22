Поиск

Саудовская Аравия в августе увеличила добычу и экспорт нефти

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Саудовской Аравии в августе добыча нефти в Саудовской Аравии в августе увеличилась на 5,7% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 6,9%, сообщает сайт Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,407 млн баррелей в сутки по сравнению с 5,994 млн б/с в июле. Относительно августа 2024 года он увеличился на 13%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 9,722 млн б/с против 9,201 млн б/с в июле. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 8,1%.

Производство нефти в Венесуэле в августе увеличилось до 1,098 млн б/с по сравнению с 1,084 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 927 тысяч б/с.

По предварительным оценкам JODI, США в августе сократили добычу нефти на 1,8% - до 13,403 млн б/с по сравнению с 13,642 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 0,3%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,798 млн б/с по сравнению с 3,52 млн б/с в июле (рост на 7,9%) и 3,907 млн б/с в августе прошлого года (сокращение на 2,8%).

