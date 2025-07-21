Саудовская Аравия в мае увеличила добычу нефти на 2% м/м

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Добыча нефти в Саудовской Аравии в мае увеличилась на 2% относительно предыдущего месяца, экспорт - на 0,4%, сообщается на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI).

Объем экспортных поставок составил 6,191 млн баррелей в сутки по сравнению с 6,166 млн б/с в апреле. Относительно мая 2024 года он увеличился на 1,2%.

Добыча нефти Саудовской Аравии в позапрошлом месяце равнялась 9,184 млн б/с против 9,005 млн б/с в апреле. В годовом выражении было зафиксировано повышение на 2,1%.

Производство нефти в Венесуэле в мае увеличилось до 1,066 млн б/с по сравнению с 1,051 млн б/с в предшествующий месяц. Год назад показатель составлял 910 тыс. б/с.

Согласно предварительным оценкам JODI, США в мае сократили добычу нефти на 0,5% - до 13,398 млн б/с по сравнению с 13,468 млн б/с в предыдущий месяц. За год показатель увеличился на 1,5%.

Экспорт американской нефти, по расчетам организации, в позапрошлом месяце составлял 3,747 млн б/с по сравнению с 3,883 млн б/с в апреле (снижение на 3,5%) и 4,116 млн б/с в мае прошлого года (падение на 9%).