Бразилия продала 5 из 7 нефтяных блоков для разведки на глубоководном шельфе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бразилия продала пять из семи блоков, выставленных на нефтяном аукционе, крупным компаниям, включая Petrobras и Equinor ASA, что стало признаком возобновления интереса к разведке глубоководных месторождений у южного побережья страны, несмотря на низкие цены на нефть, передает Bloomberg.

Аукцион преподнес сюрпризы: мельбурнская компания Karoon Energy Ltd. единолично выиграла блок Эсмеральда. Китайские нефтяные гиганты CNOOC и Sinopec выиграли блок без участия местных партнеров. По словам независимого консультанта Марсело де Ассиса, участие китайцев в разведке подсолевых отложений будет впервые.

Месторождения расположены в так называемом подсолевом регионе, который настолько продуктивен, что на самом крупном проекте добывается больше нефти, чем во всей Колумбии. Открытия, сделанные в 2000-х годах, вывели Бразилию в число крупнейших производителей в Латинской Америке, но более десяти лет разведка была вялой, пока в этом году компания BP не объявила об открытии месторождения Бумеранге в подсолевой зоне.

Государственная компания Petrobras также объявила о серии открытий месторождений нефти на блоке Арам в подсолевой толще.

Тем не менее, крупные европейские компании, работающие в Бразилии, Shell, BP и TotalEnergies, не подали заявок на эти блоки.