Поиск

Бразилия продала 5 из 7 нефтяных блоков для разведки на глубоководном шельфе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Бразилия продала пять из семи блоков, выставленных на нефтяном аукционе, крупным компаниям, включая Petrobras и Equinor ASA, что стало признаком возобновления интереса к разведке глубоководных месторождений у южного побережья страны, несмотря на низкие цены на нефть, передает Bloomberg.

Аукцион преподнес сюрпризы: мельбурнская компания Karoon Energy Ltd. единолично выиграла блок Эсмеральда. Китайские нефтяные гиганты CNOOC и Sinopec выиграли блок без участия местных партнеров. По словам независимого консультанта Марсело де Ассиса, участие китайцев в разведке подсолевых отложений будет впервые.

Месторождения расположены в так называемом подсолевом регионе, который настолько продуктивен, что на самом крупном проекте добывается больше нефти, чем во всей Колумбии. Открытия, сделанные в 2000-х годах, вывели Бразилию в число крупнейших производителей в Латинской Америке, но более десяти лет разведка была вялой, пока в этом году компания BP не объявила об открытии месторождения Бумеранге в подсолевой зоне.

Государственная компания Petrobras также объявила о серии открытий месторождений нефти на блоке Арам в подсолевой толще.

Тем не менее, крупные европейские компании, работающие в Бразилии, Shell, BP и TotalEnergies, не подали заявок на эти блоки.

Petrobras Бразилия CNOOC Equinor Sinopec Karoon Energy Ltd
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Постпреды стран ЕС согласовали пакет санкций против РФ

Поправки об отмене льготы по НДС при обслуживании банковских карт приняты в I чтении

Госдума приняла в I чтении пакет комплексных налоговых поправок

Минэнерго видит рост цен на ряде независимых АЗС выше темпа роста цен АЗС крупных НК

В России в сентябре долги по зарплате выросли на 18,6%

Годовая инфляция в России на 20 октября ускорилась почти до 8,2%

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Комитет Госдумы предложил более плавную и поэтапную отмену льготы по НДС для IT

Суд ЕС снял санкции с бизнесмена Михаила Гуцериева

Инфляция в России

ЦБ РФ опубликовал данные по инфляционным ожиданиям населения в октябре

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });