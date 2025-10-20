Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бразильская госкомпания Petrobras получила одобрение на бурение разведочной скважины в районе устья реки Амазонки, положив конец многолетнему противостоянию с природоохранными органами по поводу доступа к бассейну, который, как считается, содержит огромные запасы нефти Фос-ду-Амазонас (Foz do Amazonas), пишет агентство Bloomberg.

Бурение планируется начать немедленно, его предполагаемая продолжительность составит пять месяцев.

Агентство отмечает, что крупнейшие нефтяные компании мира уже десять лет с нетерпением ждут начала бурения в этом районе в глубоких водах Атлантики у северного побережья Бразилии.

Для Petrobras это особенно заманчиво, поскольку ожидается, что добыча на действующих бразильских месторождениях достигнет пика примерно к 2030 году. Экологи яростно выступают против этого решения, предупреждая, что разлив нефти с учетом быстрого течения может поставить под угрозу экосистему устья Амазонки, хотя бассейн находится в 330 милях (530 километрах) от самой реки.

Открытие американской ExxonMobil миллиардов баррелей нефти на севере Гайаны усилило интерес нефтяных гигантов к Фос-ду-Амазонас и более широкому региону, известному как Край Экватора. Petrobras сравнивает его геологию с бассейном Кампос на юго-востоке, который сделал компанию лидером по добыче на шельфе в конце XX века.

Более 70% добываемой в Бразилии нефти в настоящее время приходится на глубоководную зону, известную как подсолевой пласт, однако Petrobras и другие геологоразведчики не сделали никаких значительных открытий за более чем десятилетие.

Серия неудачных геологоразведочных работ в подсолевых отложениях поставила под сомнение долгосрочное будущее бразильской нефтяной промышленности. Ожидается, что добыча достигнет пика примерно к 2030 году, а затем начнёт снижаться, если Petrobras не откроет новые крупные месторождения. Генеральный директор Магда Шамбриар даже предупредила, что к 2030-м годам Бразилия станет нетто-импортёром нефти.

В июне страна выставила на аукцион 19 из 47 блоков в Фос-ду-Амазонас, что сделало этот бассейн самым конкурентоспособным из пяти, где были доступны участки. Компании Petrobras, ExxonMobil и Chevron получили права на разведку в этом районе, ожидая, что национальный экологический регулятор вскоре откроет перспективный морской нефтяной район для бурения.

Последним этапом стало моделирование разлива нефти для проверки способности Petrobras справляться с авариями.

Процесс получения разрешения оказался для Petrobras долгим. В мае 2023 года ведущее природоохранное агентство страны запретило компании проводить разведку в этом районе.

В 2020 году TotalEnergies и ВР отказались от своих разведочных участков, не получив экологических разрешений. Shell в свою очередь ожидала, что Petrobras получит разрешение и откроет ей путь к собственной разведочной кампании в этом регионе.