Поиск

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки

Petrobras начнет разведку нефти на шельфе Бразилии рядом с устьем Амазонки
Фото: Fabio Teixeira/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бразильская госкомпания Petrobras получила одобрение на бурение разведочной скважины в районе устья реки Амазонки, положив конец многолетнему противостоянию с природоохранными органами по поводу доступа к бассейну, который, как считается, содержит огромные запасы нефти Фос-ду-Амазонас (Foz do Amazonas), пишет агентство Bloomberg.

Бурение планируется начать немедленно, его предполагаемая продолжительность составит пять месяцев.

Агентство отмечает, что крупнейшие нефтяные компании мира уже десять лет с нетерпением ждут начала бурения в этом районе в глубоких водах Атлантики у северного побережья Бразилии.

Для Petrobras это особенно заманчиво, поскольку ожидается, что добыча на действующих бразильских месторождениях достигнет пика примерно к 2030 году. Экологи яростно выступают против этого решения, предупреждая, что разлив нефти с учетом быстрого течения может поставить под угрозу экосистему устья Амазонки, хотя бассейн находится в 330 милях (530 километрах) от самой реки.

Открытие американской ExxonMobil миллиардов баррелей нефти на севере Гайаны усилило интерес нефтяных гигантов к Фос-ду-Амазонас и более широкому региону, известному как Край Экватора. Petrobras сравнивает его геологию с бассейном Кампос на юго-востоке, который сделал компанию лидером по добыче на шельфе в конце XX века.

Более 70% добываемой в Бразилии нефти в настоящее время приходится на глубоководную зону, известную как подсолевой пласт, однако Petrobras и другие геологоразведчики не сделали никаких значительных открытий за более чем десятилетие.

Серия неудачных геологоразведочных работ в подсолевых отложениях поставила под сомнение долгосрочное будущее бразильской нефтяной промышленности. Ожидается, что добыча достигнет пика примерно к 2030 году, а затем начнёт снижаться, если Petrobras не откроет новые крупные месторождения. Генеральный директор Магда Шамбриар даже предупредила, что к 2030-м годам Бразилия станет нетто-импортёром нефти.

В июне страна выставила на аукцион 19 из 47 блоков в Фос-ду-Амазонас, что сделало этот бассейн самым конкурентоспособным из пяти, где были доступны участки. Компании Petrobras, ExxonMobil и Chevron получили права на разведку в этом районе, ожидая, что национальный экологический регулятор вскоре откроет перспективный морской нефтяной район для бурения.

Последним этапом стало моделирование разлива нефти для проверки способности Petrobras справляться с авариями.

Процесс получения разрешения оказался для Petrobras долгим. В мае 2023 года ведущее природоохранное агентство страны запретило компании проводить разведку в этом районе.

В 2020 году TotalEnergies и ВР отказались от своих разведочных участков, не получив экологических разрешений. Shell в свою очередь ожидала, что Petrobras получит разрешение и откроет ей путь к собственной разведочной кампании в этом регионе.

Petrobras Бразилия Амазонка Амазония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Президент США полагает, что Украина вряд ли победит в конфликте с Россией

Рубио заявил Лаврову о важности предстоящих контактов по украинскому урегулированию

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

Лавров обсудил с Рубио возможные шаги по итогам разговора Путина и Трампа

В ЕС обсуждают вопрос расширения полномочий по обыску связанных с РФ танкеров

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

В МИД России сообщили о продвинутой стадии согласования разговора Лаврова и Рубио

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk

Песков сообщил о контактах c США на экспертном уровне по вопросу о Tomahawk
Хроники событий
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7395 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2467 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });