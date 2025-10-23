Поиск

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут более чем на 3,5% на фоне введения Минфином США санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,2 (3,51%) до $64,79 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,27 (2,1%), до $62,59 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,08 (3,56%), до $60,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,26 (2,2%), до $58,5 за баррель.

Решение о новых санкциях против России администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине". Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе он сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду Трамп сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из России и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Новые санкции "означают изменение подхода Трампа к России и открывают путь к еще более жестким мерам в будущем, которые могут в конечном итоге повлиять на поставки российской нефти на мировой рынок", отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на мировых рынках в ING Groep.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Коммерческие резервы нефти в стране уменьшились на 961 тысячу баррелей - до 422,8 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.

Brent WTI ЛУКОЙЛ Роснефть США Индия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа"

Рынок акций РФ на вечерней сессии упал ниже 2600п по индексу IMOEX2 на новостях о санкциях

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });