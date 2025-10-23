Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут более чем на 3,5% на фоне введения Минфином США санкций против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

К 8:20 по московскому времени декабрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,2 (3,51%) до $64,79 за баррель. В среду Brent подорожала на $1,27 (2,1%), до $62,59 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,08 (3,56%), до $60,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $1,26 (2,2%), до $58,5 за баррель.

Решение о новых санкциях против России администрация президента США Дональда Трампа мотивировала "недостатком серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине". Трамп заявил, что отменил планировавшуюся в Будапеште встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее на этой неделе он сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему сокращать импорт российской нефти. В среду Трамп сказал, что намерен обсудить вопрос поставок нефти из России и с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что Трамп и Си Цзиньпин встретятся на следующей неделе на саммите АТЭС в Южной Корее.

Новые санкции "означают изменение подхода Трампа к России и открывают путь к еще более жестким мерам в будущем, которые могут в конечном итоге повлиять на поставки российской нефти на мировой рынок", отмечает Уоррен Паттерсон, отвечающий за стратегию на мировых рынках в ING Groep.

Минэнерго США сообщило о снижении запасов энергоносителей в стране на прошлой неделе на фоне роста спроса со стороны НПЗ. Коммерческие резервы нефти в стране уменьшились на 961 тысячу баррелей - до 422,8 млн баррелей, запасы бензина сократились на 2,15 млн баррелей, дистиллятов - на 1,48 млн баррелей.