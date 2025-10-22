Нефть Brent подорожала до $62,31 за баррель

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются в среду вторую сессию подряд.

Трейдеры оценивают информацию, касающуюся подготовки встречи президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, а также новости относительно торговых переговоров Вашингтона с Индией и Китаем.

Накануне американские СМИ сообщили, что подготовка встречи президентов США и РФ поставлена на паузу. Позднее Трамп заявил, что ожидает большей ясности относительно перспектив встречи через два дня.

Между тем, издание Mint сообщило, что Вашингтон и Нью-Дели близки к подписанию торгового соглашения, предусматривающего постепенное сокращение импорта Индией российской нефти.

"Заключение торговой сделки позитивно скажется на динамике мировой экономики и поддержит спрос на нефть, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит Bloomberg. - Если соглашение будет предусматривать сокращение Индией импорта нефти в РФ, это также поддержит цены".

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 по московскому времени составляет $62,31 за баррель, что на $0,99 (1,61%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты выросли в цене на $0,31 (0,5%), до $61,32 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,73%), до $58,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,39%), до $57,24 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение министерства энергетики США о намерении закупить 1 млн баррелей нефти в стратегический нефтяной резерв (SPR).

Внимание трейдеров в среду направлено на еженедельный доклад о запасах энергоносителей в США, который будет обнародован в 17:30 по московскому времени. Оценки Американского института нефти (API), опубликованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 2,98 млн баррелей.