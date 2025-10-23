Поиск

"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2026 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ согласовал проект приказа по заводу "О едином корпоративном отпуске на 2026 год", сказано на странице профсоюза во "ВКонтакте".

Это будут отпуска с 4 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа, с 29 по 30 декабря.

С 29 сентября "АвтоВАЗ" ввел режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который может продлиться до шести месяцев, при этом предусматривается его отмена при улучшении ситуации на авторынке.

В сентябре глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня более 300 тысяч штук, тогда как ранее концерн хотел произвести 500 тысяч машин. План на 2026 год пока не утвержден советом директоров, но, по данным Соколова, будет "в пределах 400 тысяч".

Продажи Lada на российском рынке в январе-сентябре 2025 года снизились на 24,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 237 706 единиц, доля рынка бренда составила 26,5% (-0,9 п.п.), подсчитали ранее в "Автостате".

Lada АвтоВАЗ Автостат Максим Соколов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

Brent подорожала на 3,5% до $64,79 за баррель на новостях о санкциях

Tesla сократила квартальную чистую прибыль на 37% при рекордной выручке

Первые активы Бикова и Боброва перешли РФ

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 3,6%

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Уолл-стрит снизилась на отчетностях, опасениях эскалации в отношениях США и КНР

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

Генсек НАТО считает, что санкции США помогут усадить РФ за стол переговоров

США дали месяц на сворачивание операций с "Роснефтью" и "ЛУКОЙЛом"

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7412 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });