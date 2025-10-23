"АвтоВАЗ" определил сроки корпоративных отпусков на 2026 год

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации АО "АвтоВАЗ" АСМ РФ согласовал проект приказа по заводу "О едином корпоративном отпуске на 2026 год", сказано на странице профсоюза во "ВКонтакте".

Это будут отпуска с 4 по 8 мая, с 27 июля по 16 августа, с 29 по 30 декабря.

С 29 сентября "АвтоВАЗ" ввел режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который может продлиться до шести месяцев, при этом предусматривается его отмена при улучшении ситуации на авторынке.

В сентябре глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня более 300 тысяч штук, тогда как ранее концерн хотел произвести 500 тысяч машин. План на 2026 год пока не утвержден советом директоров, но, по данным Соколова, будет "в пределах 400 тысяч".

Продажи Lada на российском рынке в январе-сентябре 2025 года снизились на 24,9% к аналогичному периоду прошлого года, до 237 706 единиц, доля рынка бренда составила 26,5% (-0,9 п.п.), подсчитали ранее в "Автостате".