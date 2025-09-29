"АвтоВАЗ" перешел на 4-дневку с возможностью отмены при улучшении на авторынке

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" с 29 сентября ввел режим сокращенной четырехдневной рабочей недели, который может продлиться до шести месяцев, при этом предусматривается его отмена при улучшении ситуации на авторынке, сообщил "Интерфаксу" председатель первичной профсоюзной организации "АвтоВАЗа" Сергей Зайцев.

"Да", - ответил Зайцев на вопрос о факте перехода концерна на режим четырехдневной рабочей недели с 29 сентября.

Он также подтвердил, что при улучшении ситуации с продажами автомобилей режим четырехдневной рабочей недели будет отменен.

Возможный переход "АвтоВАЗа" на сокращенный график производства пресс-служба концерна анонсировала 22 июля.

Ряд СМИ параллельно с официальным июльским заявлением "АвтоВАЗа" о возможном переходе на четырехдневку публиковал копию соответствующего внутреннего приказа компании (№283), датированного 21 июля, в котором обозначались сроки сокращенной четырехдневной рабочей недели - с 29 сентября 2025 года по 28 марта 2026 года.

Соответствующие планы обсуждались на общезаводской конференции работников "АвтоВАЗа" по итогам выполнения коллективного договора в I полугодии 2025 года, которая состоялась в начале сентября.

"В целях сохранения рабочих мест и трудового коллектива, а также недопущения массового сокращения работников предприятия планируется введение режима четырехдневной неполной рабочей недели с 29 сентября 2025 года сроком на шесть месяцев", - говорится в материалах презентации вице-президента по персоналу и социальной политике "АвтоВАЗа" Дмитрия Михаленко.

Также сообщалось, что предприятие прорабатывает дополнительные меры по повышению занятости и обратилось в федеральные и региональные органы власти с просьбой о выделении средств для организации временных работ.

О разрабатываемых мерах поддержки "АвтоВАЗа" в ходе оперативного совещания в областном правительстве в конце августа говорил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Мы все знаем, как много людей трудилось и трудится на "АвтоВАЗЕ", сейчас это 40-тысячный коллектив, а еще в кооперации работает 15 тыс. человек только на территории Самарской области. Видят в новостях, видят по своей работе, что загрузка падает", - говорил Федорищев, отмечая, что просил поддержать предприятие в ходе личных встреч с министром труда и социальной защиты РФ Антоном Котяковым, главой Минпромторга РФ Антоном Алихановым и министром финансов РФ Антоном Силуановым.

По данным "Автостата", продажи легковых автомобилей Lada за 8 месяцев 2025 года снизились на 24,9%, до 211,3 тыс. шт.

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов в середине сентября анонсировал снижение планов выпуска Lada в этом году до уровня 300 тыс. шт. Год назад концерн хотел произвести в 2025 году 500 тыс. машин, однако затем на фоне слабого рынка скорректировал планы.

На прошлой неделе "АвтоВАЗ" подтвердил намерение выпустить в текущем году более 300 тыс. автомобилей Lada, допустив увеличение производственного плана в 2026 году до 500-600 тыс. автомобилей при наличии спроса на машины бренда, в частности, со стороны таксомоторной отрасли.