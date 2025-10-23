Renault увеличил квартальную выручку чуть хуже прогноза

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA в третьем квартале 2025 года увеличил выручку на 6,8% в годовом выражении.

В июле-сентябре выручка компании выросла до 11,43 млрд евро с 10,7 млрд евро годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали показатель на уровне 11,45 млрд евро.

За три месяца Renault продала 529,49 тысячи автомобилей по всему миру, что на 9,8% больше, чем годом ранее.

Компания по-прежнему ожидает, что в 2025 году операционная рентабельность составит 6,5%, свободный денежный поток - 1-1,5 млрд евро.