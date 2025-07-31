Renault нарастил выручку, но получил чистый убыток в 11,2 млрд евро в связи с Nissan

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Французский автомобилестроительный концерн Renault SA увеличил выручку в первом полугодии на 2,5%, однако зафиксировал значительный чистый убыток из-за факторов, связанных с Nissan.

Как сообщается в отчетности компании, чистый убыток в январе-июне составил 11,19 млрд евро против прибыли в 1,29 млрд евро годом ранее. Показатель включает неденежный убыток в размере 9,32 млрд евро в связи с реклассификацией инвестиции в Nissan и негативное влияние результатов самой японской компании в размере 2,33 млрд евро.

Без учета связанных с Nissan факторов Renault завершила период с прибылью в 461 млн евро.

Выручка французской компании повысилась до 27,64 млрд евро с 26,96 млрд евро.

Выручка непосредственно от автомобильных операций повысилась на 0,5%, до 24,49 млрд евро. Продажи автомобилей бренда Renault в первом полугодии увеличились на 2,7%, до 808 тыс. единиц.

Реализация машин всей группы Renault выросла на 1,3%, до 1,17 млн.

Общие продажи концерна на европейском рынке снизились на 1,9%.

Товарные запасы, включая запасы независимых дилеров, на 30 июня достигали 530 тыс. автомобилей против 560 тыс. кварталом ранее и 500 тыс. годом ранее.

Операционная рентабельность в первом полугодии снизилась до 6% по сравнению с рекордными 8,1% годом ранее.

Свободный денежный поток (FCF) сократился до 47 млн евро с 1,29 млрд евро.

Акции французского концерна на торгах в четверг дешевеют на 1,8%.