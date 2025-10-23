Поиск

"ЛУКОЙЛ" перенес заседание совета директоров по дивидендам

Новую дату заседания компания объявит позднее

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" отменил проведение заседания совета директоров, назначенное на 23 октября, говорится в сообщении компании.

"ПАО "ЛУКОЙЛ" сообщает, что в связи со сложившимися обстоятельствами заседание совета директоров, запланированное на 23 октября, переносится с сохранением повестки дня. Информация о новой дате заседания совета директоров будет раскрыта дополнительно", - заявили в пресс-службе.

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" 23 октября планировал рассмотреть рекомендацию о размеру дивидендов за девять месяцев текущего года.

Накануне США включили "ЛУКОЙЛ" и его несколько дочерних компаний в SDN List. Все операции с данными структурами должны быть завершены до 21 ноября. Кроме того, структура российской копании - Litasco Middle East - попала в 19-й пакет санкций ЕС, опубликованный 23 октября. Ранее "ЛУКОЙЛ" был включен в санкционный список Великобритании.

FCF является базой "ЛУКОЙЛа" для выплат акционерам. Согласно дивидендной политике компании, на дивиденды должно направляться не менее 100% от данного показателя, однако в последние годы к сумме применялись дополнительные корректировки. Российские аналитики, согласно составленному "Интерфаксом" в конце августа консенсус-прогнозу, ожидали промежуточные дивиденды "ЛУКОЙЛа" в размере 433 руб./ао.

Уставный капитал "ЛУКОЙЛа" состоит из 692 865 762 акций.

ЛУКОЙЛ
