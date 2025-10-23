Поиск

Минфин США ввел санкции против "Роснефти" и "ЛУКОЙЛА"

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о введении дополнительных санкций в отношении России, под ограничения попали нефтяные компании "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США вводит дополнительные санкции, ставшие результатом отсутствия серьезной приверженности России к мирному процессу по завершению войны на Украине", - говорится в сообщении на сайте министерства.

Уточняется, что ограничения коснутся "крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Под санкции попали также шесть дочерних компаний "Лукойла", в частности, "Лукойл-Западная Сибирь" и "Лукойл-Калининградморнефть".

Среди дочерних компаний "Роснефти", которых насчитывается в списках около 30, "Сибнефтегаз", "Роспанинтернешнл", "РН-Пурнефтегаз".

Минфин напоминает в пресс-релизе о "правиле 50%", согласно которому санкционированными считаются все дочерние компании фигурантов SDN List, даже если сами они прямо не поименованы в "черном списке".

На прошлой неделе санкции против "Роснефти" и ЛУКОЙЛа" ввела Великобритания. Евросоюз сейчас финализирует очередной пакет антироссийских ограничений. Как сообщалось ранее, в него войдет запрет на транзакции с "Роснефтью", а также "Газпром нефтью".

Минфин США Россия Роснефть Лукойл санкции
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп надеется на скорое завершение конфликта на Украине и отмену санкций против РФ

Новый пакет санкций ЕС предусматривает ускорение отказа от российского СПГ

Трамп опроверг снятие ограничений на применение Киевом дальнобойных ракет

США решили перейти к санкциям против РФ из-за подхода Москвы к переговорам по Украине

Глава МИД Венгрии заявил, что Штаты не отказались от саммита с РФ

Администрация США сняла ограничения на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет

Постпреды стран ЕС согласовали пакет санкций против России

Во Франции под следствие попали трое заключенных Санте, угрожавших Саркози

Что произошло за день: среда, 22 октября

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров

Google разработала квантовый алгоритм, работающий в 13 тыс. раз быстрее алгоритма суперкомпьютеров
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7411 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });