ЦБ Турции понизил ключевую ставку на 100 б.п. до 39,5% годовых

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Центробанк Турции понизил ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 100 базисных пунктов, до 39,5% годовых.

Это решение совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Ставка по кредитам overnight была уменьшена до 42,5% с 43,5%, ставка по депозитам overnight - до 38% с 39%.

Турецкий ЦБ продолжает опускать ставку, несмотря на возобновившееся усиление инфляции в стране, однако замедлил темпы снижения. В сентябре регулятор уменьшил ставку на 250 б.п., в июле - сразу на 300 б.п.

После заседания по ставке регулятор заявил, что последние статданные указывают на замедление дезинфляционного процесса в стране. ЦБ подтвердил намерение сохранять жесткую денежно-кредитную политику до тех пор, пока не добьется ценовой стабильности.

"Мы будем корректировать политику осторожно, оценивая каждый шаг с учетом инфляционной динамики, и готовы ужесточить ее, если инфляция продолжит отклоняться от наших прогнозов", - говорится в заявлении.

Инфляция в Турции в сентябре ускорилась до 33,29% в годовом выражении с августовских 32,95%. До этого темпы роста потребительских цен замедлялись 15 месяцев подряд.

Курс турецкой нацвалюты в паре с долларом США практически стабилен в ходе торгов в четверг, он составляет 41,9851 лиры/$1 против 41,9754 лиры/$1 на закрытие предыдущей сессии. За последние двенадцать месяцев лира подешевела на 22,6% к доллару.

Турция
