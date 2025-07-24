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ЦБ Турции понизил ключевую ставку на 3 п.п., до 43% годовых

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Центробанк Турции в четверг принял решение понизить ключевую процентную ставку семидневных операций РЕПО на 3 процентных пункта, до 43% годовых.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали чуть более умеренного понижения ставки, до 43,5%.

Ставка по кредитам overnight также была понижена на 3 п.п., до 46%, ставка по депозитам overnight - до 41,5%.

Руководство ЦБ отметило снижение инфляционного давления, при этом подтвердило намерение внимательно отслеживать геополитические события и "усиление протекционизма в мировой торговле" на предмет их влияния на инфляцию.

Темпы роста потребительских цен в Турции в июне понизились до 35,05% в годовом выражении против майских 35,41%, обновив минимум с ноября 2021 года.

В пресс-релизе ЦБ отмечается, что в июле инфляция может ускориться за счет сезонных факторов.

Регулятор считает, что жесткая денежно-кредитная политика будет сохраняться до достижения ценовой стабильности, и вновь подтвердил, что готов задействовать все инструменты в случае, если инфляционный прогноз ухудшится.

Курс турецкой нацвалюты в паре с долларом США снижается на 0,1% в четверг и составляет 40,48 лиры/$1. За последние двенадцать месяцев лира подешевела примерно на 22,8% в паре с американской валютой.

Турция
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