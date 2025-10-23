Honeywell увеличила квартальную чистую прибыль на 29%

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская Honeywell International увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2025 года на 29%, выручку - на 7%.

Компания, которая находится в процессе реорганизации и выделения нескольких бизнесов, улучшила годовой прогноз скорректированной прибыли, но несколько ухудшила прогноз выручки.

В июле-сентябре чистая прибыль Honeywell составила $1,83 млрд против $1,41 млрд годом ранее. Прибыль в расчете на акцию увеличилась до $2,86 с $2,16.

Скорректированная прибыль составила $2,85 на акцию, что превысило консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $2,57 на акцию.

Квартальная выручка Honeywell выросла до $10,41 млрд с $9,73 млрд годом ранее. Эксперты в среднем ожидали этот показатель на уровне $10,15 млрд.

Заказы компании в минувшем квартале повысились на 22%.

По прогнозу Honeywell, скорректированная прибыль в этом году составит $10,6-10,7 на акцию. Ранее этот показатель ожидался на уровне $10,45-10,65 на акцию. Годовой прогноз выручки понижен до $40,7-40,9 млрд с $40,8-41,3 млрд.

В феврале Honeywell объявила о планируемом разделении на три части. В самостоятельные компании будут выделены подразделение в сфере аэрокосмической промышленности (Automation and Aerospace Technologies) и бизнес по производству специализированной химической продукции и передовых материалов (Advanced Materials). В третьей компании - Honeywell Automation - останутся операции в сфере строительства и инфраструктуры. Ожидается, что разделение бизнеса будет завершено во втором полугодии 2026 года.

Новые прогнозы учитывают выделение бизнеса Advanced Materials, которое Honeywell рассчитывает завершить в конце октября.

Honeywell International - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.