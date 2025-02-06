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Honeywell разделит бизнес на три самостоятельные компании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Американская корпорация Honeywell International Inc. выделит в самостоятельную компанию подразделение в сфере аэрокосмической промышленности (Automation and Aerospace Technologies).

Как говорится в пресс-релизе Honeywell, такое решение вместе с ранее объявленным планом отделения бизнеса по производству специализированной химической продукции и передовых материалов (Advanced Materials) разделит Honeywell на три компании с отдельным листингом.

В третьей компании - Honeywell Automation - останутся операции в сфере строительства и инфраструктуры. Все три компании будут "лидерами в своих отраслях с отдельными стратегиями и драйверами роста", отмечается в сообщении.

Honeywell планирует завершить разделение бизнеса во втором полугодии 2026 года.

Акции Honeywell теряют в цене 4,2% в ходе предварительных торгов в четверг. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 15%.

Honeywell - многоотраслевая промышленно-технологическая корпорация, предоставляет услуги и решения в аэрокосмической и автомобильной отраслях, технологии управления административными, промышленными и жилыми зданиями, а также разрабатывает специальные материалы.

Honeywell США
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