Минсельхоз РФ подтвердил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду в 50 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подтвердил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 гг.) в объеме 50 млн тонн.

Как сообщает ведомство, собранный в этом году урожай позволит поставить на внешние рынки в текущем сезоне порядка 50 млн тонн зерна.

О том, что экспортный потенциал РФ по зерну в этом сельхозгоду оценивается в 50 млн тонн, заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании у президента в середине октября, отвечая на вопрос главы государства.

"Мы ожидаем, что по сезону 2025/26 сельхозгода мы сможем отправить на внешний рынок порядка 50 млн тонн с учетом переходящих остатков", - говорила она.

Ранее сообщалось, что в 2024/25 сельхозгоду экспорт зерна из РФ составил 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.