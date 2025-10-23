Поиск

Минсельхоз РФ подтвердил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду в 50 млн т

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подтвердил прогноз экспорта зерна в текущем сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 гг.) в объеме 50 млн тонн.

Как сообщает ведомство, собранный в этом году урожай позволит поставить на внешние рынки в текущем сезоне порядка 50 млн тонн зерна.

О том, что экспортный потенциал РФ по зерну в этом сельхозгоду оценивается в 50 млн тонн, заявляла министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании у президента в середине октября, отвечая на вопрос главы государства.

"Мы ожидаем, что по сезону 2025/26 сельхозгода мы сможем отправить на внешний рынок порядка 50 млн тонн с учетом переходящих остатков", - говорила она.

Ранее сообщалось, что в 2024/25 сельхозгоду экспорт зерна из РФ составил 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.

Минсельхоз РФ Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

Путин предупредил о росте цен из-за уменьшения количества российской нефти на рынке

"Транснефть" в 2025 году сохранит объем прокачки нефти на уровне 2024 г.

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

РСПП предложил на первом этапе снизить порог доходов для применения УСН до 30 млн рублей

Нацмессенджер Max запустил платформу для интеграции сервисов бизнеса

Акции "ЛУКОЙЛа" ускорили снижение после переноса заседания СД по дивидендам

Подъем цен на нефть превысил 5%, Brent подорожала почти до $66 за баррель

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7415 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });