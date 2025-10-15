Поиск

Экспортный потенциал РФ по зерну в 2025/26 сельхозгоду составляет около 50 млн т

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экспортный потенциал РФ по зерну в этом сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 гг.) оценивается в почти 50 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду.

"Мы ожидаем, что по сезону 2025/26 сельхозгода мы сможем отправить на внешний рынок порядка 50 млн тонн с учетом переходящих остатков", - сказала глава Минсельхоза, отвечая на вопрос президента.

Лут сообщила, что на внутреннее потребление требуется в среднем 86 млн тонн зерна в год. "У нас каждый год от 85 до 87 млн тонн (на внутреннее потребление - ИФ), в среднем 86 млн тонн. Сбор зерна ожидается в 135 млн тонн", - сказала она, поясняя оценку экспортного потенциала в порядка 50 млн тонн.

"Хорошо, замечательно", - отметил Путин.

Министр подчеркнула, что аграрии полностью закрывают потребности страны в продовольствии. "По итогам текущего года наша продовольственная безопасность будет обеспечена в полном объеме, при этом объемы производства позволяют сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в 2024/25 сельхозгоду экспорт зерна составил 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.


Оксана Лут Минсельхоз РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Нулевая импортная пошлина на нефтепродукты будет действовать до середины 2026 г.

РФ уже собрала 132 млн т зерна

РФ уже собрала 132 млн т зерна

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

ФАС намерена проанализировать наценки на 29 категорий продовольственных товаров

Мораторий на обнуление топливного демпфера не отменит увеличение "отсечки" на 10 п. п.

Импортеры топлива получат демпферные выплаты

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Правительство РФ обнулило пошлины на импорт нефтепродуктов

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

Британия запретила импорт нефтепродуктов, произведенных третьими странами из нефти РФ

IT-отрасль предложила оставить ей налоговые льготы в обмен на повышение налога на прибыль

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Ценовые ожидания предприятий РФ в октябре заметно выросли

Консорциум с участием BlackRock купит Aligned Data Centers с оценкой в $40 млрд

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске105 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7370 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2459 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });