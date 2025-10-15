Экспортный потенциал РФ по зерну в 2025/26 сельхозгоду составляет около 50 млн т

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Экспортный потенциал РФ по зерну в этом сельхозгоду (июль 2025 - июнь 2026 гг.) оценивается в почти 50 млн тонн, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством в среду.

"Мы ожидаем, что по сезону 2025/26 сельхозгода мы сможем отправить на внешний рынок порядка 50 млн тонн с учетом переходящих остатков", - сказала глава Минсельхоза, отвечая на вопрос президента.

Лут сообщила, что на внутреннее потребление требуется в среднем 86 млн тонн зерна в год. "У нас каждый год от 85 до 87 млн тонн (на внутреннее потребление - ИФ), в среднем 86 млн тонн. Сбор зерна ожидается в 135 млн тонн", - сказала она, поясняя оценку экспортного потенциала в порядка 50 млн тонн.

"Хорошо, замечательно", - отметил Путин.

Министр подчеркнула, что аграрии полностью закрывают потребности страны в продовольствии. "По итогам текущего года наша продовольственная безопасность будет обеспечена в полном объеме, при этом объемы производства позволяют сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", - подчеркнула она.

Как сообщалось, в 2024/25 сельхозгоду экспорт зерна составил 53 млн тонн, в том числе 44 млн тонн пшеницы.



