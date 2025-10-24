Поиск

Ford в III квартале увеличил чистую прибыль в 2,7 раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor в третьем квартале увеличил чистую прибыль в 2,7 раза, при этом выручка превзошла прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $2,447 млрд, или 60 центов в расчете на акцию, по сравнению с $892 млн, или 22 цента на акцию, полученной за аналогичный период прошлого года. При этом скорректированная прибыль опустилась до 45 центов на бумагу с 49 центов.

Выручка выросла на 9,4% - до $50,53 млрд с $46,2 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали выручку на уровне $43 млрд. Респонденты LSEG ожидали, что скорректированная прибыль составит 36 центов на бумагу.

Ford объявил, что дивиденды за июль-сентябрь составят 15 центов на акцию, как и в предыдущий квартал. Выплаты пройдут 1 декабря. Закрытие реестра акционеров назначено на 7 ноября.

Автопроизводитель ухудшил прогноз на 2025 год, сославшись на последствия пожара, который произошел на заводе критически важного для компании поставщика алюминия Novelis в сентябре. Это происшествие обойдется Ford примерно в $1,5-2 млрд до вычета налогов и процентов из-за сокращения производства, говорится в сообщении.

В четверг Novelis сообщила, что планирует возобновить работу пострадавшей части завода к концу декабря. Ранее ожидалось, что это произойдет в первом квартале 2026 года.

Теперь Ford планирует в этом году получить скорректированную EBIT в диапазоне $6-6,5 млрд против ожидавшихся ранее $6,5-7,5 млрд, скорректированный свободный денежный поток - $2-3 млрд (прежде - $3,5-4,5 млрд). Оценка объем капиталовложений осталась без изменения - около $9 млрд.

Котировки акций Ford на дополнительных торгах в четверг выросли на 2,6% после публикации отчетности. Капитализация автокомпании с начала текущего года увеличилась почти на 25% (до $49,5 млрд), в то время как фондовый индекс S&P 500 за этот период прибавил 14,6%.

