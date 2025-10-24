ВТБ ждет прибыль от 2-го выделения заблокированных активов и пассивов в десятки миллиардов рублей

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU -ВТБ прогнозирует прибыль от второго выделения заблокированных активов и пассивов в "несколько десятков" миллиардов рублей, заявил журналистам первый зампред банка Дмитрий Пьянов.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. При этом в декабре 2024 года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами, как следствие, ВТБ смог перевести на баланс специального юрлица почти вдвое меньше активов - 98 млрд рублей вместо изначально планировавшегося объема 180 млрд рублей. Более того, из-за более строгих требований регулятора к выделению специального юрлица ВТБ был вынужден развернуть сделку по продаже части заблокированных активов внешнему контрагенту, о которой сообщал летом прошлого года.

Ожидалось, что выделение заблокированных активов и обязательств в отдельное юрлицо принесет группе в 2024 году чистую прибыль в размере 92 млрд рублей. В итоге сумма оказалась гораздо скромнее - 21 млрд рублей.

В начале июня 2025 года совет директоров Банка России внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV, разрешив выделять просроченные обязательства для их дальнейшего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов. Смягчение позиции регулятора позволило ВТБ приступить ко второму выделению заблокированных активов и пассивов.

"Это тоже будет иметь определенный позитивный эффект, который будет нам облегчать задачу в достижении недостающих (для достижения годового прогноза по прибыли - ИФ) 120 млрд рублей", - сказал Пьянов.

По его словам, ВТБ может перевести на баланс SPV около 72 млрд рублей активов и пассивов. "И, соответственно, несколько десятков миллиардов рублей чистой прибыли, то есть, возможно, больше наших предыдущих оценок. Это легко может быть до 50 млрд рублей чистой прибыли", - сказал он, добавив, что окончательный состав активов и пассивов должен утвердить ЦБ.

Внеочередное собрание акционеров ВТБ по вопросу выделения заблокированных активов и пассивов пройдет 13 ноября.