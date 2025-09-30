Поиск

ВТБ запускает процесс второго выделения заблокированных активов

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - ВТБ начал подготовку к еще одному выделению заблокированных активов и пассивов, планирует вынести вопрос о реорганизации на собрание акционеров.

Банк 1 октября проведет наблюдательный совет, в повестку которого, в том числе войдут вопросы о реорганизации ВТБ, о внесении изменений в устав и проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

"ВТБ планирует вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопросы о реорганизации банка в форме выделения юридического лица согласно 292-ФЗ от 14.07.2022 и об утверждении соответствующих изменений в устав банка ВТБ", - пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов ранее заявлял, что банк благодаря смягчению позиции ЦБ во втором полугодии проведет еще одно выделение заблокированных активов и пассивов на 80 млрд рублей.

Закон №292-ФЗ разрешает банкам до конца 2026 года создать специальное юрлицо и перевести на его баланс замороженные из-за санкций активы и пассивы. При этом в декабре прошлого года Банк России ужесточил подходы к работе банков с заблокированными активами, как следствие, ВТБ смог перевести на баланс специального юрлица почти вдвое меньше активов - 98 млрд рублей вместо изначально планировавшегося объема 180 млрд рублей. Более того, из-за более строгих требований регулятора к выделению специального юрлица ВТБ был вынужден развернуть сделку по продаже части заблокированных активов внешнему контрагенту, о которой сообщал летом прошлого года.

Ожидалось, что выделение заблокированных активов и обязательств в отдельное юрлицо принесет группе в 2024 году чистую прибыль в размере 92 млрд рублей. В итоге сумма оказалась гораздо скромнее - 21 млрд рублей.

В начале июня этого года совет директоров Банка России внес изменения в порядок согласования перечня имущества и обязательств для передачи на баланс SPV, разрешив выделять просроченные обязательства для их дальнейшего неттинга за счет невозмещаемых заблокированных активов.

"У нас будет второе выделение специального общества с заблокированными активами в 2025 году после допэмиссии. До конца сентября сделаем допэмиссию, и следующим неорганическим действием мы выделим из своего состава новое общество с очередной порцией заблокированных активов и обязательств на сумму около 80 млрд рублей. Мы ожидаем, что прибыль от этого действия составит порядка 40 млрд рублей, и она уже "сидит" в нашем таргете", - рассказывал "Интерфаксу" Пьянов в июне в кулуарах ПМЭФ-2025.

ВТБ в этом году планирует заработать чистую прибыль на уровне порядка 500 млрд рублей.

