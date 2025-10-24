Поиск

В ВТБ ожидают "очень сложного" заседания ЦБ РФ по ставке в пятницу

Ключевая ставка останется неизменной, считает первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Заседание совета директоров Банка России по денежно-кредитной политике (ДКП) в пятницу будет непростым, ключевая ставка останется неизменной, считает первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Как заявил Пьянов журналистам, "заседание будет очень сложным для совета директоров, потому что очень много разнонаправленной информации и отсутствие жестких фактов по поводу влияния увеличения НДС и перекладывание НДС в цены".

"Я сам буду с большим интересом следить за решением и за коммуникацией, которая будет сопровождать на пресс-конференции это решение. Наш in-house (внутренний - ИФ) прогноз, что ставка останется неизменной на завтрашнем заседании", - отметил первый зампред.

По его словам, заседание станет своего рода тестированием жёсткости намерения Банка России вернуть инфляцию к цели в 4% в 2026 году.

"Если это намерение действительно сильное и бескомпромиссное, то я искренне считаю, что ставку нужно оставить неизменной. Если допускается достижение таргета позднее и приоритет будет иметь, например, недопущение переохлаждения экономики, то, возможно, какое-то символическое снижение. Но наш внутренний прогноз - оставление ставки неизменной", - добавил Пьянов.

Не факт, что денежно-кредитная политика в 2026 году окажется жёстче, чем ожидалось ранее, подчеркнул он. По его мнению, повышение НДС в целом является дезинфляционным фактором.

"Она может происходить по другой траектории. Чуть дольше продержится период неизменных условно-стабильных ставок от текущего уровня, но повышение НДС - явно дезинфляционный фактор. Поэтому за счет этого возможно более быстрое снижение ключевой ставки во второй половине 2026 года. Я пока не соглашусь с вами, что предопределено, что денежно-кредитная политика по средней ключевой ставке 2026 года будет сильно жёстче, чем ранее, нами планировалось", - заявил первый зампред.

ЦБ в сентябре принял решение снизить ключевую ставку на 100 б.п. - до 17%. Банк России также оставил нейтральный сигнал, объяснив это преобладанием проинфляционных рисков на прогнозном горизонте и тем, что ему могут потребоваться паузы в снижении ставки.

Регулятор на заседании в пятницу будет выбирать между сохранением ключевой ставки на уровне 17% годовых и ее снижением до 16-16,5%, считают аналитики. Большинство экспертов ждет, что ставка останется неизменной, часть экономистов допускают ее снижение шагом в 50 или 100 б.п.

