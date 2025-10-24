Поиск

Квартальная прибыль нефтегазовой Eni выросла в полтора раза

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Итальянская нефтегазовая компания Eni SpA в третьем квартале 2025 года нарастила чистую прибыль более чем в 1,5 раза и улучшила годовой прогноз добычи, при этом компания объявила об увеличении объема программы выкупа акций на 300 млн евро.

В июле-сентябре чистая прибыль Eni составила 803 млн евро против до 522 млн евро годом ранее.

Скорректированная операционная прибыль, один из наиболее важных показателей, понизилась на 12%, примерно до 3 млрд евро. Скорректированная чистая прибыль опустилась на 2%, до 1,25 млрд евро.

Выручка сократилась на 2% - до 20,2 млрд евро.

Добыча углеводородов в июле-сентябре увеличилась на 6%, до 1,765 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Средняя цена реализации углеводородов тем временем снизилась на 7%, до $52,07 за баррель нефтяного эквивалента.

Компания повысила прогноз добычи в 2025 году до 1,71-1,72 млн бнэ/с против предыдущей оценки 1,7 млн бнэ/с. На четвертый квартал показатель прогнозируется на уровне около 1,8 млн бнэ/с.

Прогноз для показателя свободного денежного потока на 2025 год повышен на 500 млн евро - до 12 млрд евро. Оценка капиталовложений была понижена до 8,5 млрд евро с 9 млрд евро.

Eni скорректировала план поощрения акционеров на текущий год. Компания по-прежнему планирует повысить дивиденды на 5%, но при этом увеличит программу обратного выкупа акций до 1,8 млрд евро с 1,5 млрд евро.

С начала 2025 года капитализация Eni выросла на 21,8% (до 47,44 млрд евро), в то время как фондовый индекс FTSE MIB прибавил 24,4%.

