Eni возобновила разведочное бурение на шельфе Ливии после 5-летнего перерыва

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Eni North Africa возобновила бурение разведочной скважины C1-16/4 (также известной как BESS-3) на шельфе к северо-западу от Ливии, которое было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщила Ливийская государственной национальной нефтяной корпорации (NOC).

Буровая установка Ensco (4005) начала работу 11 марта 2020 года, достигнув глубины 1,012 тыс. футов (308 метров). Однако из-за пандемии скважина была законсервирована и оставлена, что привело к выводу установки из эксплуатации 14 апреля 2020 года.

"Буровая установка Scarabeo-9 компании Saipem в настоящее время повторно запущена на скважине для завершения работ с целью достижения конечной проектной глубины 10,5 тыс. футов (3,2 тыс. м)", - уточняется в пресс-релизе.

C1-16/4 расположена на контрактной территории D, ранее известной как MN 41. Она находится на глубине около 743 метров, примерно в 95 км от побережья Ливии и в 15 км от газового месторождения Бахр-эс-Салам.

Итальянская Eni входит в число крупных международных нефтегазовых компаний, которые соперничают в первом после конфликта 2011 года тендере на геологоразведку (ГРР) нефтегазовых ресурсов в Ливии. Контракты с победителями должны быть подписаны до конца года.

Ливия является членом ОПЕК (но квоты ОПЕК+ на нее не распространяются из-за конфликта) и надеется, что международные компании помогут нарастить добычу нефти до максимума. Страна разделена между противоборствующими правительствами на востоке и западе, а спорадические остановки добычи и вспышки насилия оставили большую часть ее энергетической инфраструктуры заброшенной и поврежденной.

Власти планируют увеличить производство до 2 млн баррелей в сутки к 2030 году - превзойдя пик в 1,75 млн б/с, достигнутый во время правления Муаммара Каддафи в 2006 году. В настоящее время Ливия добывает около 1,3 млн б/с, в 2024 году показатель был на уровне 1,1 млн б/с, свидетельствуют данные ОПЕК. В последний раз страна проводила тендер в 2007 году, за четыре года до восстания, в ходе которого был убит Каддафи.

В течение последнего года - после многолетнего перерыва - крупные производители возобновили бурение в Ливии. Eni, в частности, вернулась в страну в октябре 2024 года.

